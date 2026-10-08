Panathinaikos - Fenerbahçe maçı canlı takip et!

EuroLeague'de heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler mücadele öncesinde "Panathinaikos - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Fenerbahçe maçı canlı izle" ve "Panathinaikos - Fenerbahçe canlı yayın" aramalarını hızlandırdı. Peki Panathinaikos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin tüm yayın bilgileri...

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 4. haftasında oynanacak Panathinaikos - Fenerbahçe maçı 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 21.15'te başlayacak.

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Fenerbahçe maçı S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA PANATHINAIKOS'A KONUK OLUYOR

EuroLeague'de sezona dikkat çeken bir başlangıç yapan Fenerbahçe Tarfin, 4. hafta mücadelesinde Panathinaikos karşısında sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli temsilcimiz, zorlu Atina deplasmanında galibiyet arayacak.

Panathinaikos ise kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak Fenerbahçe karşısında mücadele edecek. İki takım arasındaki karşılaşma, EuroLeague'in dikkat çeken 4. hafta mücadeleleri arasında bulunuyor. EuroLeague'in resmi medya merkezi de karşılaşmayı 8 Ekim 2026 tarihinde Panathinaikos ile Fenerbahçe arasındaki mücadele olarak listeliyor.

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Tarfin'de bilinen bir eksik bulunmadığı bilgisi Fotomaç'ın maç öncesi haberinde yer aldı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda Panathinaikos karşısında önemli bir sınav verecek.

Basketbolseverler mücadele boyunca skor ve maçın önemli anlarını canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte EuroLeague'deki 4. hafta heyecanı da devam edecek.

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP ET