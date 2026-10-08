Fırtına iyi başladı

Trabzonspor Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Fransa’nın Nanterre takımını 10 sayı farkla yendi.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda ağırladığı Fransız ekibi Nanterre 92'yi uzatma sonunda 93-83 mağlup etti. Karşılaşmanın devre arasına 45-41 önde giren bordo-mavililer, üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere taşısa da normal süre 76-76 eşitlikle tamamlandı. Uzatma periyodunda rakibine 17-7'lik ezici bir üstünlük kuran Karadeniz Fırtınası, parkeden galibiyetle ayrılarak Avrupa arenasına moralli bir başlangıç yaptı.