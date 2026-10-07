Bahçeşehir Koleji deplasmanda Balkan Botevgrad'ı farklı yendi

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup 2. haftasında deplasmanda Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibini 101-60 mağlup etti.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Salon: Botevgrad Arena
Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Robert Vyklicky (Çekya), Karol Kowalski (Polonya)
Balkan Botevgrad: Okwera, Edge 11, Stoimenov 7, McCoy, Mathon 2, Ducas, Ivanov 8, Chomche 9, Toshkov 11, Sotirov 10, Melikyan 2, Spirov
Başantrenör: Bogdan Karaicic
Bahçeşehir Koleji: Flynn 12, Mike 14, Cavanaugh 12, Williams 10, Kenan Sipahi 11, Avramovic 15, İsmet Akpınar 4, Inglis 12, Furkan Haltalı 9, Ponitka 2
Başantrenör: Sasa Djordjevic
1. Periyot: 16-24
Devre: 21-53
3. Periyot: 41-82