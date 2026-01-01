CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Potada Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe

Potada Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 2024-25 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve tarihinde ikinci kez bu kupayı müzesine götürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Potada Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe
2024-2025 sezonu Fenerbahçe erkek basketbol takımı için harika geçti… Sarunas Jasikevicius önderliğindeki sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonunda en büyük oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen Euroleague dörtlü finalinde önce Panathinaikos'u yenen Fenerbahçe, finalde de Monaco'yu devirdi ve Avrupa Şampiyonu oldu. Sarı-lacivertliler, 2017'den sonra ikinci kez bu kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in yanı sıra Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da şampiyonluğa ulaşarak 2025'i 4 kupayla tamamladı.
