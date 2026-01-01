Potada Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe

2024-2025 sezonu Fenerbahçe erkek basketbol takımı için harika geçti... Sarunas Jasikevicius önderliğindeki sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonunda en büyük oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen Euroleague dörtlü finalinde önce Panathinaikos'u yenen Fenerbahçe, finalde de Monaco'yu devirdi ve Avrupa Şampiyonu oldu. Sarı-lacivertliler, 2017'den sonra ikinci kez bu kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in yanı sıra Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da şampiyonluğa ulaşarak 2025'i 4 kupayla tamamladı.