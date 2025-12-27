CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Potada derbi heyecanı

Potada derbi heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring, bugün Beşiktaş BOA'yı konuk edecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring, bugün Beşiktaş BOA'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Derbide Berk Kurtulmuş, Metehan Alaçam ve Ali Rıza Pinat hakem üçlüsü görev alacak. Ligde oynadığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, 20 puanla haftaya 3. basamakta girdi. Beşiktaş BOA ise 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 16 puan toplayarak 7. sırada kendine yer buldu. Ligin 2. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 75-67 mağlup etmişti.
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
