CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Kartal’dan 11’de 11

Kartal’dan 11’de 11

Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş GAİN deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 yendi. 11'de 11 yapan siyah-beyazlı ekip, namağlup liderliğini sürdürdü. Diğer maçlarda Türk Telekom evinde Bursaspor'u farklı (101-74) yendi. Tofaş ise konuğu Manisa Basket'i 80-62 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kartal’dan 11’de 11
Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş GAİN deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 yendi. 11'de 11 yapan siyah-beyazlı ekip, namağlup liderliğini sürdürdü. Diğer maçlarda Türk Telekom evinde Bursaspor'u farklı (101-74) yendi. Tofaş ise konuğu Manisa Basket'i 80-62 mağlup etti.
F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
F.Bahçe'nin hayali Sörloth!
DİĞER
Trabzonspor - Beşiktaş rekabetinde son 10 maç! İşte alınan skorlar
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti!
F.Bahçe o yıldızı böyle ikna edecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 01:02
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 00:51
G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! 00:42
Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk açıkladı Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk açıkladı 00:42
Daha Eski
G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu 00:42
Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! 00:42
F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! 00:42
Kayseri'de gol sesi çıkmadı! Kayseri'de gol sesi çıkmadı! 00:42
Ozan Kabak sakatlıktan golle döndü! Ozan Kabak sakatlıktan golle döndü! 00:42
Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması! Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması! 00:41