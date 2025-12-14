Kartal’dan 11’de 11

Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş GAİN deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 yendi. 11'de 11 yapan siyah-beyazlı ekip, namağlup liderliğini sürdürdü. Diğer maçlarda Türk Telekom evinde Bursaspor'u farklı (101-74) yendi. Tofaş ise konuğu Manisa Basket'i 80-62 mağlup etti.
