Haberler Basketbol 12 Dev Adam hız kesmedi

12 Dev Adam hız kesmedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi deplasmanda 85-60 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. 12 Dev Adam, etkili başladığı mücadelede ilk periyodu 23-17 önde tamamladı. Tempolu geçen ikinci çeyrekte dış atışlardan üst üste bulduğu isabetlerle farkı açan milli takım, soyunma odasına 41-25 üstün gitti. Üçüncü periyotta oyundan düşen İsviçre karşısında kontrolü iyice eline geçiren A Milli Takım, bu çeyreği 65-42 önde bitirdi. Son periyotta rahat bir oyun sergileyen ve farkı iyice açan Türkiye, sahadan 85-60 galip ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
DİĞER
SON DAKİKA
