Haberler Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Sopron Basket'i ağırlayacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Sopron Basket'i ağırlayacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu’nun son haftasında 26 Kasım’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Sopron Basket’i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, grupta oynadığı 5 maçı da kazanarak lider durumda bulunuyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 10:54
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ⁠FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun altıncı ve son haftasında 26 Kasım'da Macaristan'ın Sopron Basket ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 5 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, grupta lider durumda bulunuyor.

Çıktığı 5 müsabakayı da kaybeden Macaristan temsilcisi ise 4. ve son sırada yer alıyor.

Galatasaray, grupta Sopron Basket ile oynadığı ilk maçta rakibini 83-64 mağlup etti.

Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, 2. tur gruplarında mücadele edecek. Son sırada yer alacak ekipler ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turundan devam edecek.

