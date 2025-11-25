Beşiktaş BOA FIBA Avrupa Kupası’nda kritik maçta Charnay ile karşılaşacak!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun altıncı ve son haftasında 26 Kasım'da Fransa'nın Charnay Basket takımını konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Grubunda 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer alan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup edip play-off turuna çıkmayı hedefliyor.

Fransız temsilcisi ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.

Beşiktaş BOA, bu sezon Charnay Basket ile oynadığı ilk karşılaşmada rakibine 67-59 mağlup oldu.