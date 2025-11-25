CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Beşiktaş BOA FIBA Avrupa Kupası’nda kritik maçta Charnay ile karşılaşacak!

Beşiktaş BOA FIBA Avrupa Kupası’nda kritik maçta Charnay ile karşılaşacak!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun son haftasında 26 Kasım Salı günü Fransa'nın Charnay Basket takımını ağırlayacak. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak mücadelede siyah-beyazlılar, grupta 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 11:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş BOA FIBA Avrupa Kupası’nda kritik maçta Charnay ile karşılaşacak!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun altıncı ve son haftasında 26 Kasım'da Fransa'nın Charnay Basket takımını konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Grubunda 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer alan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup edip play-off turuna çıkmayı hedefliyor.

Fransız temsilcisi ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.

Beşiktaş BOA, bu sezon Charnay Basket ile oynadığı ilk karşılaşmada rakibine 67-59 mağlup oldu.

Osimhen gelişmesi! Union SG maçında...
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "taviz yok" mesajı: İsterse sonumuz darağacı olsun | Muhatap İmralı'dır
Cimbom'dan transfer kapışması!
Lewa'dan F.Bahçe'ye transfer şartı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen gelişmesi! Union SG maçında... Osimhen gelişmesi! Union SG maçında... 11:20
Napoli-Karabağ maçı detayları! Napoli-Karabağ maçı detayları! 11:19
Galatasaray FIBA Avrupa Ligi’nde son maçına çıkıyor! Galatasaray FIBA Avrupa Ligi’nde son maçına çıkıyor! 10:54
Marsilya-Newcastle United maçı detayları! Marsilya-Newcastle United maçı detayları! 10:52
Cimbom'dan transfer kapışması! Cimbom'dan transfer kapışması! 10:47
Alperen Şengün Rockets’ı zaferle taşıdı! Alperen Şengün Rockets’ı zaferle taşıdı! 10:42
Daha Eski
Manchester City-Bayer Leverkusen maçı detayları! Manchester City-Bayer Leverkusen maçı detayları! 10:35
Kayserispor ilk kez yenildi! Kayserispor ilk kez yenildi! 10:29
Anadolu Efes'te Avrupa Ligi sınavı! Anadolu Efes'te Avrupa Ligi sınavı! 10:16
Ajax-Benfica maçı detayları! Ajax-Benfica maçı detayları! 10:06
Alperen Şengün'lü Rockets deplasmanda galip! Alperen Şengün'lü Rockets deplasmanda galip! 09:59
Real Madrid'de kriz yaşanıyor! Real Madrid'de kriz yaşanıyor! 09:53