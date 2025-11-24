Derbi F.Bahçe’nin

Kadınlarda F.Bahçe Opet, haftanın derbi mücadelesinde konuk olduğu G.Saray Çağdaş Faktöring'i 75-71 yendi. G.Saray ÇF, yeni koçu Fırat Okul ile çıktığı ilk maçında ikinci yenilgisini aldı. Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 6'da 6 yaparak yoluna yenilgisiz devam etti. Günün diğer sonuçları: Beşiktaş Boa-Emlak Konut: 70-99, BOTAŞ-Kocaeli SK: 144-91, Melikgazi Kayseri-Nesibe Aydın: 73-81.
