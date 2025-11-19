CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Anadolu Efes Barcelona karşısında 887. Avrupa sınavına çıkıyor!

Anadolu Efes Barcelona karşısında 887. Avrupa sınavına çıkıyor!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 12. haftasında güçlü rakibi Barcelona’yı ağırlarken, lacivert-beyazlılar Avrupa sahnesindeki 887. maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 10:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes Barcelona karşısında 887. Avrupa sınavına çıkıyor!

Anadolu Efes, basketbol Avrupa Ligi'nin on ikinci haftasında 20 Kasım'da İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayarak puan cetvelinde 16. sırada yer alıyor. Barcelona ise 7 galibiyet 4 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 887. MAÇ

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 887. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 886 karşılaşmada 498 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 639. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 638 maçın 341'ini kazanırken, 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi!
Çakar'dan olay yorum! "Play-off'tan Dünya Kupası'na gitmemek..."
DİĞER
150 bin nüfuslu Curaçao Dünya Kupası'nda! Fenerbahçe'nin eski hocası tarih yazdı...
Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?
Fuente'den şok hareket! İspanya bunu konuşuyor
Bu gece parti Türkiye'de!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
52 yıl aranın ardından Dünya Kupası! 52 yıl aranın ardından Dünya Kupası! 09:49
Beşiktaş'tan Rafa'ya karşı hamle! Beşiktaş'tan Rafa'ya karşı hamle! 09:36
Wolfsburg-Manchester United maçı ne zaman? Wolfsburg-Manchester United maçı ne zaman? 09:25
G.Saray'da o isme özel ilgi! G.Saray'da o isme özel ilgi! 09:16
Fuente'den şok hareket! İspanya bunu konuşuyor Fuente'den şok hareket! İspanya bunu konuşuyor 09:16
2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi tarihi! 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi tarihi! 09:13
Daha Eski
A Milli Takım play-off rakipleri belli oldu A Milli Takım play-off rakipleri belli oldu 09:03
Juventus-Lyon maçı ne zaman? Juventus-Lyon maçı ne zaman? 09:00
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu... 08:50
Maçın ardından büyük övgü! "Ödleri patladı" Maçın ardından büyük övgü! "Ödleri patladı" 08:30
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! 02:12
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! 02:11