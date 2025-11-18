Muhteşem ikili

NBA ekibi Houston Rockets forması giyen milli sporcu Alperen Şengün, takım arkadaşı Kevin Durant ile iyi bir kimya yakaladıklarını ve bunun daha da iyiye gideceğini söyledi. Milli oyuncu, "Birbirimize çok güveniyoruz. Her şey yolunda, daha da iyiye gidecek. Daha 12 maç oynadık. İlişkimiz zaten harika ama aramızdaki kimya daha da iyiye gidecek" diye konuştu. Kevin Durant ile oynamanın çok eğlenceli olduğunu aktaran Alperen, "Çok genç oyuncumuz olduğunu biliyor. Sahaya çıkıyor ve sadece maçı kazanmak istiyor. Kötü gittiğinde kenara bile bakmak istemiyor. Onu takımımızda görmek harika" dedi.