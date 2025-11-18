CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Corendon'un katkısıyla düzenlenen 3x3 basketbol turnuvasında kazananlar açıklandı!

Corendon'un katkısıyla düzenlenen 3x3 basketbol turnuvasında kazananlar açıklandı!

Corendon Turizm Grubu’nun desteğiyle Antalya’da düzenlenen 3x3 basketbol turnuvasında U18’de Yngsterz, büyüklerde ise Papi Club tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaştı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 15:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Corendon'un katkısıyla düzenlenen 3x3 basketbol turnuvasında kazananlar açıklandı!

Corendon Turizm Grubu'nun desteğiyle Antalya'da düzenlenen 3x3 basketbol turnuvasında U18 ve büyükler kategorilerinde dereceye giren takımlar belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sporun birleştirici gücünden ilham alan Corendon Turizm Grubu, farklı branşlara yaptığı yatırımlarla toplumsal değer yaratan bir marka olarak öne çıkmayı sürdürüyor.

Corendon Turizm Grubu'nun katkılarıyla düzenlenen 3x3 basketbol turnuvası U18 ve büyükler olmak üzere iki kategoride gerçekleşti.

Turnuvanın U18 kategorisinde tüm maçlarını kazanan Yngsterz takımı birinciliğe ulaşırken, Foxes ikinci, Abbas73 Team ise üçüncü sırada yer aldı.

Büyükler kategorisinde Papi Club takımı tüm karşılaşmalarını kazanarak günün şampiyonu olurken, En Az Bir MR ikinci, EGESIT INSAAT ise üçüncü oldu.

Dereceye giren takımların ödülleri, aynı gün oynanan Anadolu Efes-FC Bayern Munich, Euroleague karşılaşmasının devre arasında düzenlenen törende dereceye giren takımlara takdim edildi.

Kazanan takımlar, EuroLeague maç biletleri, Corendon Airlines yurt dışı uçak biletleri, Anadolu Efes formaları ve özel hediye paketleri ile ödüllendirildi. Turnuvaya katılan tüm sporculara günün anısına özel tasarlanan formalar hediye edildi.

Turnuvaya katılan tüm sporculara günün anısına özel tasarlanan formalar dağıtıldı.

Etkinlikler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Fraport TAV Antalya Havalimanı, Mercure Antalya Konyaalti Hotel, Gloria Hotels & Resorts, Rixos Downtown Antalya ve BEK Firin gibi kurumların katkılarıyla gerçekleştirildi.

Talisca'dan çok konuşulacak Mourinho ve Tedesco açıklaması!
Milliler play-off provası için sahada! İşte Montella'nın İspanya maçı 11'i
DİĞER
Rodrygo çılgınlığı! Galatasaray sözleri yeniden gündem oldu
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
Goretzka kararını verdi! F.Bahçe'ye gelecek mi?
G.Saray Icardi ile masaya oturuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Belçika-Lihtenştayn maçı detayları! Belçika-Lihtenştayn maçı detayları! 16:17
Amed Sportif Faaliyetler'de Süper Lig hedefi! Amed Sportif Faaliyetler'de Süper Lig hedefi! 16:16
Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a ziyaret Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a ziyaret 16:01
Ay-yıldızlı judocular Deaflympics’i 6 madalya ile tamamladı! Ay-yıldızlı judocular Deaflympics’i 6 madalya ile tamamladı! 15:55
Şampiyonlar Ligi hesabından Sane paylaşımı Şampiyonlar Ligi hesabından Sane paylaşımı 15:51
Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı! Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı! 15:44
Daha Eski
Antalya’daki 3x3 basketbol turnuvasında şampiyonlar belli oldu! Antalya’daki 3x3 basketbol turnuvasında şampiyonlar belli oldu! 15:22
İspanya-Türkiye maçı öncesi son notlar! İspanya-Türkiye maçı öncesi son notlar! 15:21
Goretzka kararını verdi! F.Bahçe'ye gelecek mi? Goretzka kararını verdi! F.Bahçe'ye gelecek mi? 15:13
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası İsviçre'de başlayacak! Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası İsviçre'de başlayacak! 15:13
Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları! Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları! 14:59
Talisca'dan çok konuşulacak Mourinho ve Tedesco açıklaması! Talisca'dan çok konuşulacak Mourinho ve Tedesco açıklaması! 14:54