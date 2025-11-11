CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague’de 10. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. EuroLeague puan sıralamasında üst sıraları hedefleyen lacivert-beyazlılar, zorlu İtalya deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 11:22 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 11:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Virtus Bologna - Anadolu Efes maçını takip etmek için tıklayınız.

THY EuroLeague 2025 sezonu 10. hafta karşılaşmasında Virtus Bologna, sahasında Anadolu Efes'i ağırlıyor. Başantrenör Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes, son haftalarda yükselen performansını sürdürmek istiyor. Basketbolseverler, "Virtus Bologna Anadolu Efes maçı canlı izle" aramalarıyla bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemiyor. Anadolu Efes, deplasmanda kazanarak hem moral bulmak hem de puan tablosunda üst sıralara yükselmek istiyor. Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı nasıl izlenir? Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'in 10. haftasındaki bu karşılaşma, yüksek tempolu oyunuyla nefes kesecek bir mücadeleye sahne olacak. Peki, Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 11 Kasım 2025 Salı günü TSİ 22.30'da başlayacak.

Virtus Bologna Anadolu Efes Maçı Canlı İzle Bilgileri

VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

S Sport canlı yayın bilgileri! Devamını Oku BUNU DA OKU

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

ASpor CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi | CANLI
REKLAM-İdefix
DİĞER
Elektronik kelepçeyle uzaklaştırma kararı almıştı! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in o paylaşımı çok konuşuldu: "Yıkmadı..."
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
G.Saray'dan Lookman açıklaması! "Tuzağa düşme"
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko'dan Turkuvaz Medya'ya teşekkür! F.Bahçe Beko'dan Turkuvaz Medya'ya teşekkür! 11:45
Hakan Safi'den flaş Kerem Aktürkoğlu sözler! Hakan Safi'den flaş Kerem Aktürkoğlu sözler! 11:35
Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgileri! Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgileri! 11:22
S Sport canlı yayın bilgileri! S Sport canlı yayın bilgileri! 11:06
Hacıosmanoğlu: Ülkemiz sporda devrim yaşadı Hacıosmanoğlu: Ülkemiz sporda devrim yaşadı 10:52
Üstündağ'dan Erdoğan'a teşekkür! Üstündağ'dan Erdoğan'a teşekkür! 10:44
Daha Eski
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı canlı yayın bilgileri! Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı canlı yayın bilgileri! 10:25
Bahis skandalında 3. dalga yolda! Başkan ve teknik direktörler... Bahis skandalında 3. dalga yolda! Başkan ve teknik direktörler... 10:14
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi | CANLI Turkuvaz Medya Spor Zirvesi | CANLI 09:49
Icardi'ye dev talip! Bedavaya almak istiyorlar Icardi'ye dev talip! Bedavaya almak istiyorlar 09:48
Şampiyon kim olacak? Yapay zeka tahmin etti! Şampiyon kim olacak? Yapay zeka tahmin etti! 09:38
Necip Uysal suç duyurusu için adliyede Necip Uysal suç duyurusu için adliyede 09:09