Giannis Antetokounmpo'dan Ergin Ataman'ın önerisine destek

Giannis Antetokounmpo'dan Ergin Ataman'ın önerisine destek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks'ta oynayan Giannis Antetokounmpo, Ergin Ataman'ın "NBA ve Avrupa Ligi'ni kazanan takımlar, dünya şampiyonu olmak için maç yapsın" önerisine destek verdi.

05 Kasım 2025 Çarşamba 14:51
Giannis Antetokounmpo'dan Ergin Ataman'ın önerisine destek

NBA'de Toronto Raptors maçı sonrası soruları yanıtlayan Antetokounmpo, Panathinaikos ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ataman'ın geçen yıl yaptığı öneriyle ilgili konuştu.

NBA ve Avrupa'nın en iyi takımlarının yaz ayında karşılaşabileceğini söyleyen 30 yaşındaki Yunan yıldız, "İki sezon önce Ergin Ataman, Panathinaikos'un Boston'dan daha iyi olduğunu söylüyordu. Panathinaikos ve Boston'un karşı karşıya geldiği bir maç izlemek isterim." dedi.

NBA ile benzer yapıya sahip organizasyonun Avrupa'da da hayata geçirilebileceğini söyleyen Antetokounmpo, "Amerika'daki takımların oradaki takımlarla oynaması çok zor olacak, ama aynı şekilde, aynı programla çalışan iki lig gibi olabilir. Belki oradaki en iyi takım ve buradaki en iyi takım yazın bir maç yapabilir, böylece dünyanın en iyi takımı hangisi görülür." ifadelerini kullandı.

