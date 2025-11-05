CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Aldığımız mağlubiyetlerin ardından yeniden galibiyet yoluna girmeliyiz

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Aldığımız mağlubiyetlerin ardından yeniden galibiyet yoluna girmeliyiz

Basketbol Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel ekibini konuk edecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, yeniden galibiyet yoluna girmeleri gerektiğini söyledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 15:29
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Aldığımız mağlubiyetlerin ardından yeniden galibiyet yoluna girmeliyiz

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncu Armando Bacot, maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, LDLC Asvel karşısında, geride kalan 8 maça göre daha iyi performans sergilemeleri gerektiğini dile getiren Litvanyalı çalıştırıcının, "Aldığımız mağlubiyetlerin ardından yeniden galibiyet yoluna girmeliyiz. Asvel çok atletik bir takım, ligin en iyi ribaund alan ekiplerinden biri ve fizikli oyunculara sahipler. Bu yüzden onların boyuna karşı topu iyi çevirmek ve hem bireysel hem de takım olarak gelişmek çok önemli olacak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Takımın ABD'li oyuncusu Armando Bacot'un ise, şu görüşlerine yer verildi:

"Çok önemli ve kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadeleye çıkıyoruz. Taraftarlarımızla yeniden buluşacağımız için heyecanlıyız. Önceki maçlardan edindiğimiz dersleri geliştirerek sahaya yansıtmalı ve bizi yeniden ayağa kaldıracak o galibiyete ulaşmalıyız."

