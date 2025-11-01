Türk Telekom - Galatasaray maçı CANLI izle! Türk Telekom Galatasaray Basketbol Süper Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Türk Telekom – Galatasaray maçı, 1 Kasım Cumartesi günü basketbolseverlerle buluşuyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan sürüyor! Haftanın öne çıkan maçında Türk Telekom, kendi sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Basketbol tutkunları "Türk Telekom Galatasaray maçı canlı izle, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. Peki, Türk Telekom Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? Türk Telekom Galatasaray basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
TÜRK TELEKOM - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan sürüyor. Haftanın öne çıkan maçında Türk Telekom, kendi sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
TÜRK TELEKOM - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 15:30'da başlayacak.
TÜRK TELEKOM - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol Süper Ligi karşılaşması beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
