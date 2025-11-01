CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Türk Telekom - Galatasaray maçı CANLI izle! Türk Telekom Galatasaray Basketbol Süper Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom - Galatasaray maçı CANLI izle! Türk Telekom Galatasaray Basketbol Süper Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi’nin heyecan dolu 6. haftasında Türk Telekom ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadele, basketbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Türk Telekom Galatasaray Basketbol Süper Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türk Telekom - Galatasaray maçı CANLI izle!

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 14:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türk Telekom - Galatasaray maçı CANLI izle! Türk Telekom Galatasaray Basketbol Süper Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Türk TelekomGalatasaray maçı, 1 Kasım Cumartesi günü basketbolseverlerle buluşuyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan sürüyor! Haftanın öne çıkan maçında Türk Telekom, kendi sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Basketbol tutkunları "Türk Telekom Galatasaray maçı canlı izle, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. Peki, Türk Telekom Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? Türk Telekom Galatasaray basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TÜRK TELEKOM - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan sürüyor. Haftanın öne çıkan maçında Türk Telekom, kendi sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

TÜRK TELEKOM - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 15:30'da başlayacak.

TÜRK TELEKOM - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi karşılaşması beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRK TELEKOM - GALATASARAY BASKET MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı
F.Bahçe kararını verdi!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
Merih geleceği hakkında kararını verdi!
Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Trabzonspor derbisi muhtemel kadrolar belli oldu! Galatasaray - Trabzonspor derbisi muhtemel kadrolar belli oldu! 15:15
F.Bahçe'den taraftarlarına bilgilendirme mesajı! F.Bahçe'den taraftarlarına bilgilendirme mesajı! 14:56
EuroLeague'de 8. haftanın MVP'si belli oldu! EuroLeague'de 8. haftanın MVP'si belli oldu! 14:51
TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı 14:48
Cremonese - Juventus maçı canlı yayın bilgileri! Cremonese - Juventus maçı canlı yayın bilgileri! 14:43
Türk Telekom - Galatasaray maçı CANLI izle! Türk Telekom - Galatasaray maçı CANLI izle! 14:41
Daha Eski
Villarreal - Rayo Vallecano maçı detayları! Villarreal - Rayo Vallecano maçı detayları! 12:05
Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz mi? Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz mi? 12:59
Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul yapılacak Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul yapılacak 13:01
G.Saray - Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri! G.Saray - Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri! 13:08
F.Bahçe kararını verdi! F.Bahçe kararını verdi! 13:18
Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda? 13:20