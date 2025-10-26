Trabzonspor: 74 - Anadolu Efes: 81 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Karabilecen, Tolga Edis

Trabzonspor: Reed 23, Tinkle 8, Cem Ulusoy, Okben Ulubay 8, Delgado 10, Grant 7, Berk Demir 11, Yeboah 3, Taylor 2, Silins 2

Anadolu Efes: Şehmus Hazer 19, Loyd 8, Dessert 4, Swider 11, Erkan Yılmaz 6, Smits 8, Beaubois 2, Dozier 13, David Mutaf 3, Jones 7

1. Periyot: 17-17

Devre: 35-37

3. Periyot: 60-61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki karşılaşmada Anadolu Efes, deplasmanda Trabzonspor'u 81-74 yendi.

Karşılaşmanın ilk sayısı 3. dakikada Trabzonsporlu Okben Ulubay'ın üç sayılık atışıyla geldi.

Bordo-mavili takım, ilk 5 dakikada rakibine 9-4 üstünlük sağlamasına rağmen Anadolu Efes, Şehmus Hazer'in katkısıyla skoru 13-13'e getirdi. Trabzonspor, rakibine Reed ve Grant'ın isabetli basketleriyle karşılık verirken ilk periyot 17-17 beraberlikle tamamlandı.

Konuk ekibin ikinci periyota hızlı başlamasına karşın 15. dakika 25-25'lik eşitlik ile geçildi. Anadolu Efes, Swider'in son saniyelerde kullandığı 2 serbest atışı sayıya çevirmesiyle ilk yarıyı 37-35 önde bitirdi.

Anadolu Efes, üçüncü periyotta ekili oyununu sürdürürken Lody, Şehmus Hazar ve Swider'in isabetli atışlarıyla 23. dakikada farkı 7'ye çıkardı: (39-46). Hücumda Reed ve Tinkle ile sayılar bulan Trabzonspor, 28. dakikada 52-50 önde geçti. Trabzonspor'da Berk Demir'in dışarıdan bulduğu sayılara Smits'le karşılık veren Anadolu Efes, üçüncü periyotu da 61-60 önde tamamladı.

Karşılaşmanın son çeyreğine üstünlüğünü koyan Anadolu Efes 37. dakikayı 75-72 önde geçirdi. Anadolu Efes, maçın geri kalanında 6 sayı daha bularak karşılaşmayı 81-74 kazandı.

Karşılaşmanın en skoreri 23 sayı ile Trabzonsporlu oyuncu Reed oldu.

Kaynak: AA