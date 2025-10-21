CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring FIBA Avrupa Ligi'nde Sopron Basket'e konuk olacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring FIBA Avrupa Ligi'nde Sopron Basket'e konuk olacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Ligi’nde üçüncü maçında deplasmanda Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip grupta üçte üç yapmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 10:25
Galatasaray Çağdaş Faktoring FIBA Avrupa Ligi'nde Sopron Basket'e konuk olacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü haftasında yarın deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaşacak.

Macaristan'daki Sopron Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 19.00'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk iki haftasında İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını 73-70, Fransız ekibi Flammes Carolo Basket'i de 62-56 mağlup etti.

Sopron Basket ise ilk iki maçta Flammes Carolo Basket'e 82-54, Beretta Famila Schio'ya da 82-65 yenildi.

