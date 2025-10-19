CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray - Fenerbahçe CANLI | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Fenerbahçe CANLI | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Galatasaray MCT Technic ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Derbi haftasında hata yapmak istemeyen takımlar, ligde 3 maçta 2 galibiyet aldı. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Errick McCollum'un sağlık durumu merak edilirken, basketbolseverler "Galatasaray MCT Technic-Fenerbahçe Beko maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 12:26 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 12:26
Galatasaray - Fenerbahçe CANLI | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta, derbiye sahne olacak. Galatasaray MCT Technic, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Ligde şimdiye kadar oynadıkları 3 maçta 2 galibiyet elde eden iki takım da, zirve yarışında hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Haftanın en dikkat çeken mücadelesi öncesinde Errick McCollum'un sağlık durumu da merak konusu oldu. Basketbol tutkunları, "Galatasaray MCT Technic-Fenerbahçe Beko maçı canlı izle" aramalarıyla maçın yayın bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY MCT TECHNIC - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftasında oynanacak Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko maçı 19 Ekim Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE BEKO MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ERRICK MCCOLLUM OYNAYACAK MI?

Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko derbisi öncesi beklenemdik bir sakatlık yaşadı. Takımın önemli isimlerinden Errick McCollum'un diz iç yan bağında birinci derece hasar ve ayak bileğinde burkulma tespit edildiği açıklandı. Deneyimli ismin Fenerbahçe Beko ile oynanacak lig maçında oynaması beklenmiyor. Galatasaray tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

Oyuncumuz Errick McCollum'un, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız Pallacanestro Trieste karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan kontroller sonucunda, diz iç yan bağında birinci derece hasar ve ayak bileğinde burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Maçın ardından yıldız isme övgü!
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Son derece sinsi..."
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
Son dakika! AK Parti'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz"
Yazarlar Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Yazarlar değerlendirdi: Trabzonspor geliyor!
