Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Panathinaikos maçı CANLI izle!

EuroLeague'de heyecan dolu bir akşam daha yaşanacak! Türk temsilcimiz Anadolu Efes, güçlü Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi sporseverler "Anadolu Efes Panathinaikos maçı canlı izle, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Anadolu Efes – Panathinaikos mücadelesi 17 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak. Bu dev karşılaşma öncesinde Anadolu Efes, ligde iyi bir form grafiği yakalarken, Panathinaikos ise deplasmanda sürpriz yapmak istiyor. Maç öncesi tüm detaylar, kadro bilgileri ve canlı yayın bağlantıları merakla takip ediliyor. Peki, Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın canlı yayını S Sport kanalında olacak. Karşılaşmayı mobil cihaz, tablet veya bilgisayardan izlemek isteyenler için ise S Sport Plus dijital platformu üzerinden yayın yapılacak.