Haberler Basketbol Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Panathinaikos maçı CANLI izle!

EuroLeague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! Temsilcimiz Anadolu Efes, 5. hafta mücadelesinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda Panathinaikos’u konuk edecek. Olympiacos deplasmanında elde ettiği galibiyetle moral bulan Efes, sahasında bir başka Yunan ekibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Basketbolseverler ise “Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta, nasıl izlenir?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Anadolu Efes Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 15:04
EuroLeague'de heyecan dolu bir akşam daha yaşanacak! Türk temsilcimiz Anadolu Efes, güçlü Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi sporseverler "Anadolu Efes Panathinaikos maçı canlı izle, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Anadolu Efes – Panathinaikos mücadelesi 17 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak. Bu dev karşılaşma öncesinde Anadolu Efes, ligde iyi bir form grafiği yakalarken, Panathinaikos ise deplasmanda sürpriz yapmak istiyor. Maç öncesi tüm detaylar, kadro bilgileri ve canlı yayın bağlantıları merakla takip ediliyor. Peki, Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Anadolu Efes Panathinaikos maçını izlemek için tıklayınız.

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes – Panathinaikos mücadelesi 17 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak.

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın canlı yayını S Sport kanalında olacak. Karşılaşmayı mobil cihaz, tablet veya bilgisayardan izlemek isteyenler için ise S Sport Plus dijital platformu üzerinden yayın yapılacak.

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
