Haberler Basketbol Olympiakos - Anadolu Efes maçı CANLI izle! THY EuroLeague Olympiakos Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague 4. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Yunan devi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Lacivert-beyazlı ekip, turnuvada şimdiye kadar aldığı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetin ardından bu zorlu deplasmanda kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Peki, Olympiakos Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague Olympiakos Anadolu Efes maçı nasıl izlenir, canlı izleme linki var mı?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 15:15 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 15:15
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam (14 Ekim 2025 Salı) kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Anadolu Efes, galibiyet arayışıyla Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Olympiakos – Anadolu Efes maçı canlı izle aramaları maç öncesi yoğun şekilde araştırılıyor. Karşılaşma, Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati, canlı yayın linki, maç öncesi analizler ve canlı skor bilgileri bu içerikte sizlerle. Anadolu Efes, EuroLeague'de yeniden ivme yakalamak için parkede olacak. Peki, THY EuroLeague Olympiakos Anadolu Efes maçı nasıl izlenir, canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olympiakos - Anadolu Efes maçı, 14 Ekim 2025 Salı saat 21.15'te başlayacak.

OLYMPIAKOS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele, basketbolseverler tarafından S Sport 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma ayrıca S Sport Plus dijital yayın platformu üzerinden de takip edilebilmektedir.

