Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Hücumda atış bulamıyoruz, sonuç alamıyoruz!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jasikevicius, sözlerine Dubai Basketbol takımını tebrik ederek başladı.

Taraftarlardan özür dileyen Litvanyalı çalıştırıcı, "Taraftarlarımız böyle bir performans izlemeyi hak etmediler. Aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Hücumda atış bulamıyoruz, sonuç alamıyoruz. En zoru da 48 saat sonra bir maçımız daha var." diye konuştu.

Geçen sezon da Avrupa Ligi maçlarına iyi başlamadıklarının hatırlatan Jasikevicius, "Fenerbahçe'de göreve ilk geldiğimde istatistiklere bakıp neler olduğunu anlamaya çalışmıştım. Bu sorunlara değindik ama bir türlü çözemedik. Geçen sezon da Avrupa Ligi'nde sezonun ilk çeyreğinde 18. sıradaydık. Ama henüz bu konuyu çözemedik." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin hakemleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Jasikevicius, şunları söyledi:

"Böyle bir performanstan sonra hakemlerle ilgili konuşmak utanç vericidir. Baldwin çok duygusal bir sporcu. Geçen sezon duygularını kontrol altına alıp bizi çok güzel şekilde şampiyonluğa götürdü. Onun için de takım için de iyi bir akşam değildi. Taraftarların da iyi olmadığımız zaman 'Euroleague Mafya' diye bağırması iyi değil. İyi olduğumuz zaman mafya olmuyorlar çünkü."

JURICA GOLEMAC: MÜTHİŞ BİR MÜCADELE SERGİLEDİK

Karşılaşmanın ardından konuşan Dubai Basketbol Başantrenörü Jurica Golemac, oyuncularını tebrik ederek sözlerine başladı.

Çok iyi bir galibiyet elde ettiklerini belirten Golemac, "Müthiş bir mücadele sergiledik. Son şampiyona karşı bu galibiyetten dolayı çok mutlu olmalıyız. Ama sadece bir galibiyet aldığımızı unutmayalım. Ayaklarımızı yere basarak devam etmeliyiz. Her maçta aynı şekilde yola devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin kesinlikle böyle farklı bitmesini beklemediğini de sözlerine ekleyen Slovenyalı çalıştırıcı, "Başa baş geçmesini bekliyorduk ve sonunda şaşırtırız diye düşündük. Böyle şeyler olabiliyor. İlerisi için aynı motivasyonla odaklanmamız lazım." açıklamasında bulundu.