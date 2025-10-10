Luka Doncic’ten Türkiye’ye övgü: En çılgın tribün atmosferi...

NBA'in parlayan süperyıldızlarından Luka Doncic, katıldığı ünlü internet programı Hot Ones'ta zorlu sorularla karşılaştı. Los Angeles Lakers'ın yıldızı, programda kariyeri boyunca oynadığı en çılgın taraftar atmosferlerini anlatarak dikkat çekici ifadeler kullandı.

"EN ÇILGIN TRİBÜN AVRUPA'DA"

26 yaşındaki yıldız, sorulan bir soru üzerine, "Bence en çılgın tribün Avrupa'da. İnsanların ne söylediğini duyamazsınız çünkü ortam inanılmaz gürültülüdür. Özellikle Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye… Bu ülkelerin en iyi atmosfere sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

Doncic, Avrupa'daki basketbol tutkusu ve tribün enerjisinin NBA'den çok daha farklı olduğunu da belirtti: "En iyi seyirci, yani oynaması en zor olan ortam, Panathinaikos'a karşı oynadığımız Playoff maçıydı. Yanımdaki takım arkadaşımın sesini bile duyamıyordum, gerçekten delilikti. Maça 20-0 falan geride başladık."

"ULUSLARARASI BASKETBOL YÜKSELİŞTE"

Sloven yıldız, basketbolun globalleşmesine dair de görüşlerini paylaştı: "Şimdi ligin en iyi 5 ya da 10 oyuncusunun kaçının uluslararası olduğunu görebilirsiniz. Global basketbol giderek daha da yükseliyor. Bu heyecan verici, çünkü artık tüm dünya NBA'i izliyor. Elbette Amerikalı oyuncular da hâlâ inanılmaz yetenekli ama biz de artık o seviyeye yaklaşıyoruz."

AVRUPA'DAN NBA ZİRVESİNE

2018 yılında henüz 19 yaşındayken Real Madrid formasıyla EuroLeague MVP ödülünü kazanan ve takımı şampiyonluğa taşıyan Luka Doncic, bugün Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokić ile birlikte NBA'de Avrupa'yı temsil eden yeni jenerasyonun en önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor.