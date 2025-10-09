Partizan - Anadolu Efes MAÇI CANLI İZLE | Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
EuroLeague'in 3. haftasında Partizan ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i mağlup eden temsilcimiz, ikinci maçında ise Hapoel IBI'ye karşı ise kaybetti. Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde Sırbistan temsilcisine karşı kazanmanın hesaplarını yapan Anadolu Efes, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Basketbolseverler ise "Partizan - Anadolu Efes maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 11:40
EuroLeague'de 3. hafta heyecanı sürerken, Partizan ile Anadolu Efes kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan lacivert-beyazlı ekip, ikinci maçında Hapoel IBI karşısında istediği sonucu alamadı. Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde Sırbistan deplasmanına çıkacak olan Anadolu Efes, güçlü rakibi karşısında galibiyetle moral bulmayı hedefliyor. Zorlu atmosferde hata yapmak istemeyen temsilcimiz, EuroLeague'de yeniden ivme yakalamanın peşinde. Peki, Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PARTIZAN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 3. haftasında oynanacak Partizan - Anadolu Efes maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak.

PARTIZAN - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Belgrad Arena'da oynanacak Partizan - Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SON 5 MAÇIN 3'ÜNÜ ANADOLU EFES KAZANDI

Anadolu Efes, EuroLeague'de Partizan ile oynadığı son 5 maçın 3'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmaları 97-65, 86-77 ve 100-94'lük skorlarla kazandı. Partizan ise bu müsabakalarda Anadolu Efes'i 100-90 ve 97-84 yendi.

ANADOLU EFES MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ASpor CANLI YAYIN

