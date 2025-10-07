Kadınlar Dünya Kupası kura çekimi bugün

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kurası bugün İsviçre'de TSİ 20.00'de çekilecek. Elemeler 11-17 Mart 2026'da İstanbul, Lyon, San Juan ve Wuhan'da. Türkiye, Avrupa çeyrek finalisti olarak katılacak. 4 Eylül 2026'da Berlin'de başlayacak turnuvaya Almanya, Avustralya, Belçika, Nijerya, ABD doğrudan katılacak. Elemelerde takımlar 5 maç oynayacak; ilk 3 (Almanya grubunda ise şampiyon ve en iyi 2 takım) Dünya Kupası'na yükselecek.