CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Herkes bize karşı ekstra bir motivasyonla oynuyor!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Herkes bize karşı ekstra bir motivasyonla oynuyor!

Basketbol Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Paris Basketbol'u konuk edecek Fenerbahçe Beko'da genel menajer Derya Yannier, başantrenör Sarunas Jasikevicius ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, basın mensuplarıyla buluştu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 14:55 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 16:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Herkes bize karşı ekstra bir motivasyonla oynuyor!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısının açılış konuşmasını yapan genel menajer Derya Yannier, "Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Geçtiğimiz sezonu 3 kupayla kapattık. Bu seneyi de Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla açtık. Böylece 4 kupalı bir sezonu geride bıraktık. Tüm ekibi kutluyorum. Yeni sezona aynı açlıkla başlama zamanı. Yarın da Avrupa Ligi sezonu başlıyor. Hepimiz heyecanlıyız. Taraftarın da heyecanlı olduğunu biliyorum." diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin transfer dönemiyle ilgili planlamalarından bahseden Yannier, şunları kaydetti:

"Her zaman erken bir şekilde ilerleyen sezonların planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Bu, bütün sezon süregelen bir şey ama ocak ayından sonra hızlanıyor. Bu sezon elimizi kolumuzu bağlayan sözleşmesel bazı durumlar vardı. Davis'in NBA'ye gidişi bizim için sürpriz oldu. Takımda kalmasını istiyorduk ama kendisine fırsat geldi. Kararının bu şekilde olacağını ilettikten sonra bu bağlamda tekrar planlama yapmanız gerekiyor. Aramızdan ayrılan oyunculardan daha çok rolü olduğu için Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis özelinde konuşabiliriz. İkisi de Avrupa Ligi'nde yıldız oyuncu statüsündeydi ama kontratları bunun karşılığı değildi. Aslında burada büyüdüler ve o statüye ulaştılar. Dolasıyla onlar ayrıldıktan sonra bizim bütçemizde ayrı bir durum boşluğa çıkmadı. Kendi muadili oyuncular başka takımlarda daha yüksek ücretler kazanıyorlardı. Hem bütçesel anlamda bize uyabilecek hem bizim beğenebileceğimiz oyuncular üzerinde çalışma yaptık. Bu denklem birleştiği zaman piyasa sizi bir yere sürüklüyor. Biraz da yeteneğe gitmek istedik. Biraz daha kısa oyuncular ekseninde planlar yapmaya çalıştık. Potansiyeline inandığımız ve bütçemize de uyan oyunculara gittik. Bu durum bizi biraz daha NBA pazarına yöneltti. Avrupa pazarı gitgide daralıyor. NBA'deki kısıtlama yüzünden daha çok oyuncu Avrupa'ya yönelmeye başlıyor."

Yaşadığı ağır sakatlık sonrası Scottie Wilbekin'in durumunun iyiye gittiğini ifade eden Yannier, "Rehabilitasyon süreci tamamlandı. Şu an bir riski yok. Yüzde 100'e gelmesi için uğraşıyoruz. Tam anlamıyla yüzde 100'e geldiğinde tekrar takım aktivitesine verilecek. 1-2 hafta içinde takımla başlayacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Yeni bir dört numara takviyesi düşünülüp düşünülmediğiyle ilgili soruya Yannier, "Fenerbahçe gibi bir kulüpte sürekli piyasada olmanız gerekiyor. İçimize yüzde 100 sinmeyen oyuncuyla anlaşmadık. Şu anki kadromuzdan memnunuz. Oyuncuların potansiyelinden ve adaptasyonundan oldukça memnunuz. Sezon uzun, mutlaka iniş çıkış olacaktır. Fiziksel durumlar da karşımıza çıkabilir. İçimize sinen bir oyuncu olursa mutlaka değerlendiririz ama şu an için acil bir arayışımız yok." cevabını verdi.

Avrupa Ligi yönetiminin, İsrail takımlarının spor organizasyonlarından men edilmesiyle ilgili bir gündemi olmadığını söyleyen sarı-lacivertli idareci, "Maalesef bu konu en çok bizim canımızı yakıyor. Kaç senedir iç saha maçlarımızı yurt dışında oynuyoruz. Bu durum hem seyircilerimizi mağdur ediyor hem finansal ve sportif anlamda bizi dezavantajlı duruma sokuyor. Siyaseti ve sporu ayırmamız lazım. Biz her zaman birleştirici bir unsur olmaya çalışıyoruz spor olarak. Şu an Avrupa Ligi gündeminde böyle bir şey yok. Bu tarz şeyler total bir yaklaşımla oluyor. Futbolda böyle bir yaklaşım olursa basketbolun da böyle bir tavır alması söz konusu olabilir. Kasım ayındaki iç saha maçını nerede nasıl oynarız onu planlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

JASIKEVICIUS: "BÜTÜN HER ŞEY GEÇEN SEZONDA KALDI"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, rakiplerin kendilerine karşı ekstra motivasyonla çıktığını ve buna karşılık vermek zorunda olduklarını belirterek, "Her şey çok yeni. Takıma yeni katılanlar var. Yeni alışkanlıklarımız var. Şampiyon olunca oyunculardan gidenler oluyor. İlk resmi maçımızı oynadık ve şunu gördük ki herkes bize karşı ekstra bir motivasyonla oynuyor. Rakiplerimize aynı enerjide karşılık veremedik. Bu, bütün sezon böyle olacak. Biz de aynı enerjide olmazsak sorunlar yaşayabiliriz. Bütün her şey geçen sezonda kaldı. Biz de artık önümüze bakacağız. Yazın her şey istediğimiz gibi olmuyor. Kazanınca kadronuzdan giden oyuncular oluyor. Oyuncuların nereden geldiği çok önemli değil. İyi ve karakterli oyuncular olmaları önemli." ifadelerini kullandı.

Yeni sezona sıfırdan başlayacaklarını kaydeden Litvanyalı başantrenör, "Zirvede değiliz. Yeni sezona sıfırdan başlıyoruz. Herkesle yeni bir çalışma içindeyiz. Ligde sonuncu sıradayız. Abartmak istemiyorum ama sıfırdan başlıyoruz. Bu zihniyeti aşılamaya çalışıyorum." dedi.

ABD'den gelen oyuncuların hazır olup olmadıklarıyla ilgili bir soruya Jasikevicius, "Bunu anlamaya çalışıyoruz. Adaptasyon süreçleri var. Çok uzun hazırlık süreci olamadı. Birçok takım aynı durumda. Maç sayısına göre her şeye öncelik verilmesi gerekiyor. Dinlenme ve iyileşme bizim için öncelik oluyor." diye cevap verdi.

MELİH MAHMUTOĞLU: "YENİ HEDEFLERE VE KUPALARA ULAŞACAK GÜCÜMÜZ VAR"

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, 4 kupalı tarihi bir sezonu geride bıraktıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Yeni sezon hayırlı, mutlu olsun. Sağlıklı bir sezon diliyorum. Geçen sezon 4 kupayı da kazanarak tarih yazdık. Yeni sezona tekrar aynı hedeflerle yola çıktık. Yeni oyuncularımız var ama hepsi de çok istekli. Sezona iyi başlamak istiyoruz. Belki lige istediğimiz gibi başlayamadık ama yarın Avrupa Ligi'ne Paris maçıyla burada başlıyoruz. Avrupa Ligi'ne iyi başlangıç yapıp istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Aynı başarıları tekrarlama motivasyonumuz olacak. Büyük bir camiayı temsil ediyoruz. 30 milyon taraftarımız bizi destekliyor. Geçen sezon harikaydı ama o geride kaldı. Yeni hedeflere ve kupalara ulaşacak gücümüz var. Her maça motive olmamız gerekiyor. Hedefimde Fenerbahçe'de kazanabildiğim kadar çok kupa kazanmak var. 18 oldu, umarım bu sene 22-23 kupa olur. 13 senede Fenerbahçe'de elimden geleni yaptım, ne yapmam gerekiyorsa da yapmaya devam edeceğim."

F.Bahçe'de 11 yıl sonra bir ilk!
İngiliz taraftarlar Filistin bayrağıyla boğaz turu yaptı
DİĞER
“Aynadaki Yabancı” Cumartesi başlıyor!
Son dakika: Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Arda Güler'e İngiliz kancası! Tarihi bonservis beklentisi
Klopp: Tekrar teknik direktörlük yapmayı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Liverpool maçının hakemi kim? Clément Turpin kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray Liverpool maçının hakemi kim? Clément Turpin kimdir, kaç yaşında, nereli? 15:43
G.Saray-Liverpool maçı öncesi son notlar! G.Saray-Liverpool maçı öncesi son notlar! 15:42
Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman? Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman? 15:11
İngiliz taraftarlar boğaz turu yaptı! İngiliz taraftarlar boğaz turu yaptı! 15:10
Osmangazi’de geleneksel halı saha turnuvası! Osmangazi’de geleneksel halı saha turnuvası! 14:55
Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi! Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi! 14:49
Daha Eski
F.Bahçe Nice mesaisine başladı F.Bahçe Nice mesaisine başladı 14:48
San Siro Stadı'nın satışına onay! San Siro Stadı'nın satışına onay! 14:37
Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı bilgileri! Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı bilgileri! 14:32
Ayvalık’ta "Plaj Voleybolu Dünya Turu" sona erdi! Ayvalık’ta "Plaj Voleybolu Dünya Turu" sona erdi! 14:30
Beşiktaş G.Saray mesaisine başladı Beşiktaş G.Saray mesaisine başladı 14:30
Olaigbe Belçika'da gündem oldu Olaigbe Belçika'da gündem oldu 14:19