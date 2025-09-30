Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv CANLI (Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı canlı skor)

EuroLeague'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Açılış haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlılar, Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde parkeden galibiyetle ayrılarak sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Sportski Centar Moraca'da oynanan Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı 30 Eylül Salı günü saat 20.45'te başladı. EuroLeague'in ilk haftasındaki mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI: Anadolu Efes 14-9 Maccabi Tel Aviv (1. Çeyrek oynanıyor)