Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv CANLI (Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı canlı skor)

Euroleague'de heyecan başlıyor. Sezonun ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Karadağ'da oynanan mücadelede Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 20:38 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 20:53
SAYFA GÜNCELLENMEKTEDİR

EuroLeague'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Açılış haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlılar, Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde parkeden galibiyetle ayrılarak sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Sportski Centar Moraca'da oynanan Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı 30 Eylül Salı günü saat 20.45'te başladı. EuroLeague'in ilk haftasındaki mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI: Anadolu Efes 14-9 Maccabi Tel Aviv (1. Çeyrek oynanıyor)

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
