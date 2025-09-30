Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv CANLI (Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı canlı skor)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

SAYFA GÜNCELLENMEKTEDİR

EuroLeague'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Açılış haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlılar, Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde parkeden galibiyetle ayrılarak sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Sportski Centar Moraca'da oynanan Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı 30 Eylül Salı günü saat 20.45'te başladı. EuroLeague'in ilk haftasındaki mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI: Anadolu Efes 14-9 Maccabi Tel Aviv (1. Çeyrek oynanıyor)