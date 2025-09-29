CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol TBF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine 320 biner lira para cezası verdi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 17:58
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine 320 biner lira para cezası verdi. TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında 24 Eylül Çarşamba oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında yaşanan salon ve seyirci olayları, taraftarların yaptığı çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle iki kulübe de 320 biner lira para cezası uygulandı.

