Fenerbahçe Beko'da Arturs Zagars'a kas sakatlığı şoku!

Fenerbahçe Beko’da Arturs Zagars’a kas sakatlığı şoku!

Fenerbahçe Beko, takımın oyun kurucularından Arturs Zagars'ın kas sakatlığı geçirdiğini açıkladı.

29 Eylül 2025 Pazartesi 16:12
Fenerbahçe Beko’da Arturs Zagars’a kas sakatlığı şoku!

Fenerbahçe Beko'nun Letonyalı oyun kurucusu Arturs Zagars, Tofaş ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncunun kasık bölgesinden sakatlandığı ve yapılan kontrollerin ardından ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Zagars'ın tedavisine hemen başlandığı ifade edilirken Fenerbahçe Beko şu mesajı paylaştı: "Arturs Zagars'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

