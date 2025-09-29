Fenerbahçe Beko’da Arturs Zagars’a kas sakatlığı şoku!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Beko'nun Letonyalı oyun kurucusu Arturs Zagars, Tofaş ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncunun kasık bölgesinden sakatlandığı ve yapılan kontrollerin ardından ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Zagars'ın tedavisine hemen başlandığı ifade edilirken Fenerbahçe Beko şu mesajı paylaştı: "Arturs Zagars'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."