FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe Opet, C Grubu'nda mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin rakipleri Valencia Basket Club, Olympiacos SFP ve DVTK Huntherm oldu.

ÇİMSA ÇBK Mersin ise D Grubu'nda yer aldı. Mersin ekibinin rakipleri Basket Landes, Casademont Zaragoza ve Umana Reyer Venezia oldu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, B Grubu'na düştü. Sarı-kırmızılı ekip Beretta Famila Schio, Sopron Basket ve Flammes Carolo Basket ile karşılaşacak.

A Grubu'nda ise ZVVZ USK Praha, Spar Girona, VBW Gdynia ve Tango Bourges Basket yer aldı. Normal sezonda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek.