Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı CANLI | Fenerbahçe-Beşiktaş basketbol CANLI MAÇ

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Basketbolseverlerin merakla beklediği 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası bu yıl Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanıyor. Geçtiğimiz sezon hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertliler, yeni sezona da kupa ile başlamak istiyor. Ligi ikinci sırada bitiren Beşiktaş GAİN ise güçlü rakibini yenerek tarihine yeni bir başarı eklemenin peşinde.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI?

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da başladı.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelede; Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü görev yapıyor.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE İLK RANDEVU

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez karşılaşıyor. Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılara 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Beşiktaş'ı 104-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

FENERBAHÇE BEKO 7 DEFA ŞAMPİYON OLDU

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü. Fenerbahçe, kupada ilk şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti. 1990-1991 ile 1993-1994'te de kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda sahne alamadı. 2006-2007 sezonunda Anadolu Efes'e 79-77 üstünlük kurarak 13 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe Beko, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017'de de mutlu sona ulaştı. Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü üstlendiği sarı-lacivertliler, 19. kez mücadele edeceği kupada 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ 1 KEZ KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sadece bir kez şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, 1986-1987'de ise Karşıyaka'ya 81-65 mağlup olarak ikincilikle yetindi. Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Beşiktaş GAİN, derbide Fenerbahçe'ye üstünlük sağladığı takdirde 13 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak.

ANADOLU EFES ZİRVEDE

Lacivert-beyazlılar, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok müzesine götüren takım konumunda bulunuyor. Anadolu Efes, kupada 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022 ve 2023-2024'te şampiyonluğa ulaştı.