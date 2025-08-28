CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Portekiz sürprizi

Portekiz sürprizi

EuroBasket 2025'te 12 Dev Adam'ın da yer aldığı A Grubu'ndaki ilk maçta Portekiz, turnuvanın güçlü temsilcilerinden Çekya'yı 62-50 yenerek önemli bir sürprize imza attı. İlk periyodu 13-10, ikinci periyodu da 32-29 üstün tamamlayan Portekiz, büyük çekişmeye sahne olan son iki çeyrekte de rakibine geçit vermedi ve maçtan 62-50 galip ayrıldı. Maçın en skoreri 23 sayıyla Portekiz'den Queta oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Portekiz sürprizi

EuroBasket 2025'te 12 Dev Adam'ın da yer aldığı A Grubu'ndaki ilk maçta Portekiz, turnuvanın güçlü temsilcilerinden Çekya'yı 62-50 yenerek önemli bir sürprize imza attı. İlk periyodu 13-10, ikinci periyodu da 32-29 üstün tamamlayan Portekiz, büyük çekişmeye sahne olan son iki çeyrekte de rakibine geçit vermedi ve maçtan 62-50 galip ayrıldı. Maçın en skoreri 23 sayıyla Portekiz'den Queta oldu.

F.Bahçe'den golcü takası! Milan ile görüşülüyor!
Lammens transferinde büyük çekişme!
DİĞER
Gürcan Bilgiç'ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya sert sözler! "Savaştan kaçan bir general ile..."
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak | TEKNOFEST damgası
Lage'dan flaş Kerem açıklaması!
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! 01:47
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! 01:46
Wilfried Singo İstanbul'da! Wilfried Singo İstanbul'da! 01:42
Lage'dan flaş Kerem açıklaması! Lage'dan flaş Kerem açıklaması! 01:41
Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz 01:41
F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! 01:41
Daha Eski
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! 01:41
F.Bahçe'nin rakipleri belli oluyor! F.Bahçe'nin rakipleri belli oluyor! 01:41
F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! 01:41
Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! 01:41
Kerem gol attı ama sevinmedi! Kerem gol attı ama sevinmedi! 01:41
Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi! Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi! 01:41