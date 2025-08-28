Portekiz sürprizi

EuroBasket 2025'te 12 Dev Adam'ın da yer aldığı A Grubu'ndaki ilk maçta Portekiz, turnuvanın güçlü temsilcilerinden Çekya'yı 62-50 yenerek önemli bir sürprize imza attı. İlk periyodu 13-10, ikinci periyodu da 32-29 üstün tamamlayan Portekiz, büyük çekişmeye sahne olan son iki çeyrekte de rakibine geçit vermedi ve maçtan 62-50 galip ayrıldı. Maçın en skoreri 23 sayıyla Portekiz'den Queta oldu.