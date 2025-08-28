Devler'den basket şov

EuroBasket 2025 A Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, ev sahiplerinden Letonya'yla karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen 12 Dev Adam, güçlü rakibine 20 sayı fark attı. İlk periyodu 24-21, ikinci periyodu da 47-39 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar, üçüncü periyotta, Letonya'ya büyük üstünlük kurdu. Dış atışlardan peş peşe bulduğu sayılarla tempo yakalayarak farkı 18 sayıya kadar çıkaran milliler, son bölüme 72-55 önde girdi. Dördüncü ve son periyotta rahat oyun sergileyen 12 Dev Adam, sahadan 93-73 galip ayrıldı. Letonya'ya karşı 15 üç sayı isabeti bulan milliler, EuroBasket tarihinde en fazla üç sayı kaydettiği maçı yaşadı. A Milli Basketbol Takımımız, A Grubu'ndaki ikinci maçını yarın saat 14.45'te Çekya ile yapacak. Çekya, ilk maçında Portekiz'e 62-50 mağlup oldu.