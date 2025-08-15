CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonu yarın açacak

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonu yarın açacak

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 14:26
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonu yarın açacak

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapacağı antrenmanla başlayacak Galatasaray, hazırlıklarını İstanbul ve Antalya'da oynayacağı maçlar ile tamamlayacak.

Galatasaray, hazırlık maçlarına 28 Ağustos tarihinde Aliağa Petkimspor ile oynayacağı karşılaşma ile start verecek. Daha sonra TÜBAD Turnuvası'na katılıp Fenerbahçe Beko ve Dubai Basketbol ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, 9 Eylül Pazartesi günü ise Antalya'ya giderek 3 hazırlık maçı oynayacak.

Sonrasında İstanbul'a dönecek Galatasaray, 17 Eylül'de Manisa Basket, 20 Eylül'de Esenler Erokspor, 23 Eylül'de ise sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasında Anadolu Efes ile mücadele edecek.

Galatasaray MCT Technic'in hazırlık maçları takvimi şöyle:

28 Ağustos Perşembe:

Galatasaray MCT Technic-Aliağa Petkimspor

4 Eylül Perşembe:

Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic

6 Eylül Cumartesi:

Galatasaray MCT Technic-Dubai Basketball

10 Eylül Çarşamba:

Galatasaray MCT Technic-Lokomotiv Kuban

12 Eylül Cuma:

Galatasaray MCT Technic-Zalgiris Kaunas

14 Eylül Pazar:

Galatasaray MCT Technic-TOFAŞ

17 Eylül Çarşamba:

Galatasaray MCT Technic-Manisa Basket

20 Eylül Cumartesi:

Galatasaray MCT Technic-Erokspor

23 Eylül Salı:

Galatasaray MCT Technic-Anadolu Efes

F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! İspanyol ekipleriyle görüşüyor
'Can Borcu' ekibinde yeni sezon hazırlıkları! Kadro genişledi heyecan arttı
Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"
Forvette kim oynayacak? İşte Buruk'un 11'i
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor
SON DAKİKA
Girona - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? Girona - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? 11:15