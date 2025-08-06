FIBA'nın 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası "güç sıralamasında" Türkiye, 4. sırada yer aldı. 27 Ağustos- 14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuva öncesi daha önce 9. sırada olan A Milli Basketbol Takımı, listede 5 basamak yükselerek 4. sıraya yükseldi. Listede Sırbistan ilk sırada geldi.
FIBA'nın 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası "güç sıralamasında" Türkiye, 4. sırada yer aldı. 27 Ağustos- 14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuva öncesi daha önce 9. sırada olan A Milli Basketbol Takımı, listede 5 basamak yükselerek 4. sıraya yükseldi. Listede Sırbistan ilk sırada geldi.