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Haberler Basketbol NBA yıldızları EuroBasket'te sahne alacak

NBA yıldızları EuroBasket'te sahne alacak

Basketbolda 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda NBA yıldızları Luka Doncic, Nikola Jokic ve Alperen Şengün, ülkelerinin milli formasını giyecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 12:51
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NBA yıldızları EuroBasket'te sahne alacak

Finlandiya, Polonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya'da organize edilecek şampiyona, birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu milli takımlara ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada Luka Doncic, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün gibi yıldız basketbolcular, ülkeleri adına parkeye çıkacak.

Turnuvada NBA'de oynayan Alperen Şengün ve Adem Bona, ay-yıldızlı forma ile boy gösterecek.

Ülkelerinin geniş kadrolarına davet edilen ve bu yaz milli formayı giymesi beklenen NBA oyuncuları şu şekilde:

Türkiye: Alperen Şengün (Houston Rockets), Adem Bona (Philadelphia 76ers)

Slovenya: Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

Sırbistan: Nikola Jokic (Denver Nuggets), Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers), Nikola Jovic (Miami Heat), Nikola Topic (Oklahoma City Thunder), Tristan Vukcevic (Washington Wizards)

Yunanistan: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Bosna Hersek: Jusuf Nurkic (Utah Jazz)

Çekya: Vit Krejci (Atlanta Hawks)

Finlandiya: Lauri Markkanen (Utah Jazz)

Fransa: Bilal Coulibaly (Washington Wizards), Moussa Diabate (Charlotte Hornets), Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks), Alex Sarr (Washington Wizards), Guerschon Yabusele (New York Knicks)

Gürcistan: Goga Bitadze (Orlando Magic), Sandro Mamukelashvili (Toronto Raptors)

Almanya: Tristan Da Silva (Orlando Magic), Dennis Schroder (Sacramento Kings), Franz Wagner (Orlando Magic)

İsrail: Deni Avdija (Portland Trail Blazers)

İtalya: Simone Fontecchio (Miami Heat)

Letonya: Kristaps Porzingis (Atlanta Hawks)

Litvanya: Jonas Valanciunas (Denver Nuggets)

Karadağ: Nikola Vucevic (Chicago Bulls)

Polonya: Jeremy Sochan (San Antonio Spurs)

Portekiz: Neemias Queta (Boston Celtics)

İspanya: Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Eli John Ndiaye (Atlanta Hawks)

İsveç: Pelle Larsson (Miami Heat)

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