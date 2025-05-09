CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol La Laguna Tenerife-Galatasaray | CANLI (Basketbol Şampiyonlar Ligi)

La Laguna Tenerife-Galatasaray | CANLI (Basketbol Şampiyonlar Ligi)

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four etabında La Laguna Tenerife takımıyla karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 17:56 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 17:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
La Laguna Tenerife-Galatasaray | CANLI (Basketbol Şampiyonlar Ligi)

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four etabında La Laguna Tenerife ile karşı karşıya geliyor.

Normal sezonda grubunu ikinci bitirerek play-in etabında St. Quentin'i geçen sarı kırmızılılar, son 16 grubunda ise Unicaja, Rytas ve Manisa Basket engellerini aşarak grubunu Unicaja'nın ardından ikinci sırada bitirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

LA LAGUNA TENERIFE-GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

LA LAGUNA TENERIFE-GALATASARAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atina'daki SUNEL Arena'da 9 Mayıs Cuma günü oynanan müsabaka saat 18.00'de başladı. Maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

G.Saray'a genç 10 numara!
Galatasaray'ın Trabzonspor kafilesi açıklandı
DİĞER
MAÇ YAYIN BİLGİSİ: Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Terörsüz Türkiye dönemi! Her şey Başkan Erdoğan'ın bu sözleriyle başladı: Yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır
Bernardo Silva G.Saray'a çok yakın!
Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Las Palmas-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Las Palmas-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 17:18
Galatasaray'ın Trabzonspor kafilesi açıklandı Galatasaray'ın Trabzonspor kafilesi açıklandı 16:59
İşte Arda Turan'ın yeni takımı! İşte Arda Turan'ın yeni takımı! 16:43
Gaziantep FK-Alanyaspor maçı ne zaman? Gaziantep FK-Alanyaspor maçı ne zaman? 16:39
Beşiktaş'ta A. Demirspor maçı hazırlıkları sürdü Beşiktaş'ta A. Demirspor maçı hazırlıkları sürdü 15:48
Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı saat kaçta? Iberostar Tenerife- Galatasaray maçı saat kaçta? 15:37
Daha Eski
Leverkusen resmen açıkladı! Alonso... Leverkusen resmen açıkladı! Alonso... 15:28
Başakşehir - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! Başakşehir - Fenerbahçe maçı yayın bilgisi! 14:46
Osimhen'den Galatasaray itirafı! Osimhen'den Galatasaray itirafı! 14:36
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu! Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu! 14:19
G.Saray'da Günay için radikal karar! Gelecek sezon... G.Saray'da Günay için radikal karar! Gelecek sezon... 13:55
Başakşehir - Fenerbahçe maçı detayları! Başakşehir - Fenerbahçe maçı detayları! 13:09