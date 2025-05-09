La Laguna Tenerife-Galatasaray | CANLI (Basketbol Şampiyonlar Ligi)

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four etabında La Laguna Tenerife ile karşı karşıya geliyor.

Normal sezonda grubunu ikinci bitirerek play-in etabında St. Quentin'i geçen sarı kırmızılılar, son 16 grubunda ise Unicaja, Rytas ve Manisa Basket engellerini aşarak grubunu Unicaja'nın ardından ikinci sırada bitirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

LA LAGUNA TENERIFE-GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

LA LAGUNA TENERIFE-GALATASARAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atina'daki SUNEL Arena'da 9 Mayıs Cuma günü oynanan müsabaka saat 18.00'de başladı. Maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.