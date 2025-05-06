CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray görevinden ayrılan başantrenör Sedat İncesu'ya teşekkür etti

Galatasaray görevinden ayrılan başantrenör Sedat İncesu'ya teşekkür etti

Galatasaray Kulübü, görevinden ayrılan tekerlekli sandalye basketbol takımı başantrenörü Sedat İncesu'ya teşekkür etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 19:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray görevinden ayrılan başantrenör Sedat İncesu'ya teşekkür etti

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Sedat İncesu'nun tekerlekli sandalye branşında verdiği katkılara vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Engel Tanımayan Aslanlarımızın başarılarındaki katkıları, 20 yıllık süre zarfında elde ettiği zaferlerle Galatasaray'da adını unutulmazlar arasına yazdıran tekerlekli sandalye basketbol takımımızın başantrenörü Sedat İncesu'ya kulübümüze verdiği emeklerden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."

Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor
Türk Telekom
DİĞER
Fernando Muslera gidiyor, o geliyor! Galatasaray'ın teklifi belli oldu...
Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştü! Gündem Terörsüz Türkiye'de yeni aşama
S. Arabistan'dan Mourinho’ya kanca!
F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri belli oldu! Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri belli oldu! 19:11
Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor 18:56
Leroy Sane kimdir? Leroy Sane kimdir? 16:52
TFF’den ortak basın toplantısı duyurusu! TFF’den ortak basın toplantısı duyurusu! 16:41
Beşiktaş'a dev hisse geliri! Beşiktaş'a dev hisse geliri! 16:31
B. Münih’ten Sané’ye rest! B. Münih’ten Sané’ye rest! 16:21
Daha Eski
Draymond Green’den Alperen'e övgü! Draymond Green’den Alperen'e övgü! 15:47
A Milliler Avusturya maçına odaklandı A Milliler Avusturya maçına odaklandı 15:38
Osimhen: 5. yıldızı takacağız! Osimhen: 5. yıldızı takacağız! 15:05
Süper Lig'de 36. hafta programı açıklandı! Süper Lig'de 36. hafta programı açıklandı! 14:12
F.Bahçe, Başakşehir mesaisine başladı F.Bahçe, Başakşehir mesaisine başladı 13:48
Derbinin biletleri satışa sunuldu Derbinin biletleri satışa sunuldu 13:38