Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı CANLI (THY EuroLeague)

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off ikinci maçında Paris Basketbol ile kozlarını paylaşıyor.
İlk maçta aldığı galibiyetle Dörtlü Final'e bir adım daha yaklaşan temsilcimiz, Sarunas Jasikevicius yönetiminde 3 galibiyete ulaşmayı hedefliyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 6-6 Paris Basket
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
FENERBAHÇE BEKO - PARIS BASKET MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı TSİ 20.45'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.