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Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı CANLI (THY EuroLeague)

Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı CANLI (THY EuroLeague)

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off ikinci maçında Paris Basketbol ile kozlarını paylaşıyor. İlk maçta aldığı galibiyetle Dörtlü Final'e bir adım daha yaklaşan temsilcimiz, Sarunas Jasikevicius yönetiminde 3 galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 20:39 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 20:51
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Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı CANLI (THY EuroLeague)

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off ikinci maçında Paris Basketbol ile kozlarını paylaşıyor.

İlk maçta aldığı galibiyetle Dörtlü Final'e bir adım daha yaklaşan temsilcimiz, Sarunas Jasikevicius yönetiminde 3 galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 6-6 Paris Basket

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO - PARIS BASKET MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı TSİ 20.45'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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