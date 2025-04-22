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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Panathinaikos - Anadolu Efes maçı CANLI (THY EuroLeague)

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı CANLI (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague play-off maçında Panathinaikos ile temsilcimiz Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Normal sezonun son maçında Yunan ekibine karşı 104-89'luk skorla mağlubiyet alan Anadolu Efes, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Panathinaikos'a karşı 3 galibiyet alarak adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedefleyen temsilcimiz, Luca Banchi yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. Milli takım başantrenörü Ergin Ataman'ın eski takımına karşı vereceği sınav basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 21:30 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 22:19
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Panathinaikos - Anadolu Efes maçı CANLI (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague play-off maçında Panathinaikos ile temsilcimiz Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Normal sezonun son maçında Yunan ekibine karşı 104-89'luk skorla mağlubiyet alan Anadolu Efes, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor.

Panathinaikos'a karşı 3 galibiyet alarak adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedefleyen temsilcimiz, Luca Banchi yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor.

Milli takım başantrenörü Ergin Ataman'ın eski takımına karşı vereceği sınav basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Panathinaikos 21-18 Anadolu Efes

2. Periyot sonucu: Panathinaikos 40-48 Anadolu Efes

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague play-off turunda oynanan Panathinaikos-Anadolu Efes maçı 22 Nisan Salı günü saat 21.30'da başladı.

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpic Sports Center'da oynanacak Panathinaikos-Anadolu Efes maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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