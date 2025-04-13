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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague'de 3'üncü oldu

Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague'de 3'üncü oldu

İspanya’nın Zaragoza kentinde düzenlenen Kadınlar EuroLeague Final Four organizasyonunda Fenerbahçe Opet, üçüncülük maçında karşılaştığı İspanyol temsilcisi Valencia’yı 59-49 mağlup ederek turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 19:56
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Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague'de 3'üncü oldu

Pabellon Principe Felipe Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, baştan sona büyük bir mücadele ortaya koydu. Karşılaşmanın ilk periyodunu 12-8 önde tamamlayan Fenerbahçe, devreye ise 29-25 geride girdi. Üçüncü çeyrekte skoru dengelemeyi başaran temsilcimiz, son periyotta oyunun kontrolünü tamamen eline alarak parkeden galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Opet'te Belçikalı yıldız Emma Meesseman, 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Kayla McBride 12, Natasha Howard'ın yokluğunda önemli sorumluluk üstlenen Natasha Charles ise 14 sayılık katkı sağladı.

Valencia cephesinde ise Leonie Fiebich'in 15 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, Avrupa'nın en prestijli kadın basketbol organizasyonu EuroLeague Women'da sezonu 3'üncü sırada tamamladı.

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