  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Valencia 66-68 Çimsa ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU ÖZET) | EuroLeague Women

Valencia 66-68 Çimsa ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU ÖZET) | EuroLeague Women

EuroLeague Women Final Four maçında Çimsa ÇBK Mersin, Valencia ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 66-68'lik skorla galip gelerek finale yükseldi. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 23:25 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 23:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Valencia 66-68 Çimsa ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU ÖZET) | EuroLeague Women

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun yarı finalinde İspanya'nın Valencia ekibini 68-66 yenen Çimsa ÇBK Mersin, finale yükseldi.

Mücadeleye iyi başlayan Valencia, 3. dakikayı 9-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan Çimsa ÇBK Mersin, 6-0'lık seri yakalayarak farkı bir sayıya (8-9) indirdi. Valencia, ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta 12. dakika Valencia'nın 22-21 üstünlüğüyle geçildi. ÇBK Mersin, Araujo ve Carleton'un sayılarıyla 14. dakikada 25-22 öne geçti. Valencia pota altından sayılar bulsa da farkın açılmasını engelleyemedi. Çimsa ÇBK Mersin, soyunma odasına 38-32 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe istediği gibi başlayamayan Çimsa ÇBK Mersin, ilk 4 dakika sayı üretemedi. Bu süreçte 5-0'lık seri yakalayan Valencia, farkı 1 sayıya (37-38) indirdi. Samuelson, Fauthoux, Howard ve Johannes ile sayılar bulan Çimsa ÇBK Mersin, çeyreğin bitiminde 1 dakika 42 saniye kala farkı 7 sayıya (43-50) çıkardı. Mersin temsilcisi, üçüncü çeyreği 50-46 önde bitirdi.

Final periyoduna 7-0'lık seriyle başlayan Çimsa ÇBK Mersin, mücadelenin bitimine 8 dakika kala farkı 11 sayıya (46-57) çıkardı. Mersin ekibinin serisine 10-0'la karşılık veren Valencia, 36. dakikada farkı bir sayıya (56-57) indirdi. Son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi Çimsa ÇBK Mersin, 68-66 kazanarak adını finale yazdırdı.

Tarihlerinde ikinci kez finale yükselen Mersin temsilcisi, Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a karşı 13 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Salon: Principe Felipe

Hakemler: Gintaras Maciulis (Litvanya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Mihkel Manniste (Estonya)

Valencia: Romero 13, Fingall 8, Iagupova 4, Fiebich 10, Alexander 14, Mavunga 4, Torrens 3, Carrera 8, Florez, Turner 2

Çimsa ÇBK Mersin: Anderson 10, Johannes 12, Carleton 5, Rupert 8, Howard 16, Araujo 5, Fauthoux 10, Samuelson 2, Sinem Ataş, Diallo

1. Periyot: 20-17

Devre: 32-38

3. Periyot: 46-50

Osimhen'den transfer açıklaması!
G.Saray'da sürpriz ayrılık!
DİĞER
Ceylan, Ferhat'ı suçlar! Sustalı Ceylan 2. bölümüyle bu akşam atv'de!
Başkan Erdoğan'dan 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda peş peşe kritik temaslar
Aslan Samsun engelini kayıpsız geçti!
Süper Lig'de güncel puan durumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çimsa ÇBK Mersin EuroLeague'de finalde! Çimsa ÇBK Mersin EuroLeague'de finalde! 23:25
Buruk'tan sarı kart tepkisi! Buruk'tan sarı kart tepkisi! 22:30
Davinson Sanchez'den şampiyonluk sözleri! Davinson Sanchez'den şampiyonluk sözleri! 22:29
Yunus Akgün: Bizim zamanlarımız yaklaşıyor Yunus Akgün: Bizim zamanlarımız yaklaşıyor 22:25
A. Efes sahasında play-off biletini kaptı! A. Efes sahasında play-off biletini kaptı! 22:20
Osimhen'den transfer açıklaması! Osimhen'den transfer açıklaması! 22:17
Daha Eski
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:58
Aslan Samsun engelini kayıpsız geçti! Aslan Samsun engelini kayıpsız geçti! 21:58
G.Saraylı yıldız cezalı duruma düştü! G.Saraylı yıldız cezalı duruma düştü! 21:39
Samsun'un golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Samsun'un golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 20:17
F.Bahçe Opet EuroLeague'e veda etti! F.Bahçe Opet EuroLeague'e veda etti! 20:03
Okan Buruk: İşimiz kolay değil ama iyi durumdayız! Okan Buruk: İşimiz kolay değil ama iyi durumdayız! 19:29