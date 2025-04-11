Fenerbahçe Opet-USK Prag CANLI İZLE | EuroLeague Kadınlar CANLI MAÇ

Euroleague Kadınlar yarı final maçında Fenerbahçe Opet ile USK Prag karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, 6'lı Final heyecanında Çekya ekibini turnuva dışına itmeyi hedefliyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koyarak finale çıkmayı isteyen Fenerbahçe, bu sezon USK Prag ile oynadığı 2 maçta da kazanan taraf olmayı başardı. Güçlü rakibine karşı üst üste 3. galibiyetini almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, USK Prag'ı geçmesi durumunda Euroleague tarihinde 7. defa final oynama başarısı gösterecek.

Fenerbahçe Opet-USK Prag maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

FENERBAHÇE OPET-USK PRAG MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE OPET-USK PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euroleague Kadınlar yarı finalinde oynanan Fenerbahçe Opet-USK Prag maçı 11 Nisan Cuma günü saat 18.30'da başladı.

FENERBAHÇE OPET-USK PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Pabellón Príncipe Felipe'de oynanan Fenerbahçe Opet-USK Prag maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.