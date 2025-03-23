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Haberler Basketbol Fenerbahçe İstanbul Jet 90-95 Beşiktaş Tüpraş

Fenerbahçe İstanbul Jet 90-95 Beşiktaş Tüpraş

Beşiktaş Tüpraş, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe İstanbul Jet’i uzatmaya giden karşılaşmada 95-90 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 15:59
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Fenerbahçe İstanbul Jet 90-95 Beşiktaş Tüpraş

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, evinde Beşiktaş Tüpraş'ı konuk etti. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 22-21 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş, ilk yarıyı 42-36 önde bitirdi. Üçüncü periyotta farkı açan Beşiktaş, son çeyreğe 9 sayı farkla önde girdi: 53-62. Son periyotta Fenerbahçe 9 sayılık farkı kapatırken, mücadele 82-82'lik skorla uzatmaya taşındı. Uzatma bölümünde rakibine 5 sayı farkla üstünlük kuran Beşiktaş, parkeden 95-90 galip ayrıldı.

İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı seride üçüncü maç 29 veya 30 Mart'ta Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Kazanan takım finalde Galatasaray'ın rakibi olacak.

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