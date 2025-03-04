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Haberler Basketbol FIBA Avrupa Yöneticisi Darius Gudelis'ten NBA açıklaması

FIBA Avrupa Yöneticisi Darius Gudelis'ten NBA açıklaması

FIBA Avrupa Yöneticisi Darius Gudelis, NBA’in Avrupa’ya açılma planları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 17:53
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FIBA Avrupa Yöneticisi Darius Gudelis'ten NBA açıklaması

FIBA Avrupa Yöneticisi Darius Gudelis, NBA'in Avrupa'ya açılma planları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gudelis, NBA'in Avrupa pazarına giriş yapmasının yalnızca FIBA ortaklığıyla mümkün olabileceğini belirtti.

"NBA ile bu konuya dair çok fazla görüşmemiz oldu ama şu sıralar görüşmelerin sıklığı biraz azaldı," diyen Gudelis, Avrupa basketbolunun geleceği için en iyi senaryonun Amerika'nın müdahalesine gerek kalmadan FIBA ile EuroLeague'in anlaşmaya varması olduğunu vurguladı.

Ancak Gudelis, mevcut durumda böyle bir anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Avrupa basketbolunda uzun süredir devam eden FIBA-EuroLeague anlaşmazlığı, NBA'in olası hamleleriyle yeniden gündeme gelmiş durumda.

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