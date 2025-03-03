  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol Zaha göz kamaştırdı

Zaha göz kamaştırdı

Galatasaray'dan kiralık olarak Charlotte FC'ye giden Wilfried Zaha performansıyla öne çıktı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zaha göz kamaştırdı

Galatasaray'dan kiralık olarak Charlotte FC'ye giden Wilfried Zaha performansıyla öne çıktı. MLS'te Charlotte FC'de ilk golünü Atlanta United'a atan Zaha, maçın oyuncusu seçildi. 2-0 kazandıkları maçta bir de asist yapan tecrübeli yıldıza maç sonunda taraftarlar tarafından özel bir taç takıldı.

NORVEÇ'TE VAR OYLAMASI

Norveç'te son dönemde artan VAR şikayetleri sonrası kulüpler oylamaya gitmeye karar verdi. Birçok kulübün VAR'ın kaldırılmasını istemesine karşın oylamada farklı bir sonuç çıktı. Norveç'te 321 oy 'VAR devam etsin' şeklinde olurken sadece 129 tane de olumsuz oy geldi.

VALENCİA'DA RONALDO HEYECANI

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo önemli bir yatırıma imza atıyor. Portekizli isim, İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia'nın çoğunluk hissesini satın alıyor. Futbol sonrası dönemde kulüp başkanlığı yapmak istediğini aktaran Cristiano Ronaldo ilk hamlesini yapıyor.

F.Bahçe'de son dakika Mourinho kararı! Herkese sürpriz oldu
En-Nesyri tarihe geçti!
DİĞER
Sosyetenin en ‘baba’ kavgası! Kardeşler birbirine girdi, sebebi oldukça ilginç
Zelenskiy'den Trump'a çağrı: Maden anlaşmasını imzalamaya hazırız
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki!
Mert Müldür'den Okan Buruk'a olay gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio son dakika golüyle kazandı! Lazio son dakika golüyle kazandı! 01:02
Lazio son dakika golüyle kazandı! Lazio son dakika golüyle kazandı! 01:02
Lemina: Eksik olan şey tazelikti Lemina: Eksik olan şey tazelikti 00:46
Kaan Ayhan: Buna izin vermeyeceğiz Kaan Ayhan: Buna izin vermeyeceğiz 00:46
F.Bahçe'den Cihan Aydın tepkisi! F.Bahçe'den Cihan Aydın tepkisi! 00:46
Barça yeniden lider! Barça yeniden lider! 00:46
Daha Eski
Kartal sahasında galip! Kartal sahasında galip! 00:46
Brighton FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi! Brighton FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi! 00:46
Fırtına'da rota Piatek! Fırtına'da rota Piatek! 00:46
Beşiktaş penaltı kazandı! Beşiktaş penaltı kazandı! 00:46
Adanaspor evinde galip! Adanaspor evinde galip! 00:46
Özbek'ten flaş Okan Buruk açıklaması! Özbek'ten flaş Okan Buruk açıklaması! 00:46