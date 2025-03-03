Zaha göz kamaştırdı

Galatasaray'dan kiralık olarak Charlotte FC'ye giden Wilfried Zaha performansıyla öne çıktı. MLS'te Charlotte FC'de ilk golünü Atlanta United'a atan Zaha, maçın oyuncusu seçildi. 2-0 kazandıkları maçta bir de asist yapan tecrübeli yıldıza maç sonunda taraftarlar tarafından özel bir taç takıldı.

NORVEÇ'TE VAR OYLAMASI

Norveç'te son dönemde artan VAR şikayetleri sonrası kulüpler oylamaya gitmeye karar verdi. Birçok kulübün VAR'ın kaldırılmasını istemesine karşın oylamada farklı bir sonuç çıktı. Norveç'te 321 oy 'VAR devam etsin' şeklinde olurken sadece 129 tane de olumsuz oy geldi.

VALENCİA'DA RONALDO HEYECANI

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo önemli bir yatırıma imza atıyor. Portekizli isim, İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia'nın çoğunluk hissesini satın alıyor. Futbol sonrası dönemde kulüp başkanlığı yapmak istediğini aktaran Cristiano Ronaldo ilk hamlesini yapıyor.