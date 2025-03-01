Potada dev maç

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu'nun 27. haftasında bugün Hayri Gür Spor Salonu dev maça tanıklık edecek. Ligde 45 puanı bulunan Bordo-Mavililer, 1 puan önünde liderlik koltuğunda bulunan Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 15.00'da başlayacak olan maç bir sezona bedel niteliği taşıyor.

ŞİMDİ LİDERLİK ZAMANI

Trabzonspor, Erokspor'u yenerek liderliği ele geçirmek ve son üç haftaya şampiyonluk için büyük bir avantajla girmek istiyor. Bu önemli maçta tüm Trabzon'un Bordo-Mavili devlere destek vermesi bekleniyor. Trabzonspor kulübünden de çağrı yapılarak "Biz parkede savaşırken, siz de tribünde yanımızda olun. Haydi Trabzon. Şimdi liderlik zamanı" denildi.