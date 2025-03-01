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Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko 91-75 Darüşşafaka Lassa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 91-75 Darüşşafaka Lassa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 91-75 yendi. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 17:03
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Fenerbahçe Beko 91-75 Darüşşafaka Lassa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 91-75 yendi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe Beko: James Metecan Birsen 8, Melli 4, Tarık Biberoviç 17, Hall 3, Zagars 5, McCollum 3, Baldwin 14, Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu 8, Hayes 14, Mert Emre Ekşioğlu, Guduric 15

Darüşşafaka Lassa: Muhaymin Mustafa 13, Moore 12, Tinkle 16, Gach 4, Brajkovic 3, Tolga Kay, Appleby 13, Enes Berkay Taşkıran, Pecarski 10, Efe Demir 4

1. Periyot: 25-17

Devre: 41-33

3. Periyot: 62-54

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