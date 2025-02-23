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Haberler Basketbol İzlanda-Türkiye CANLI İZLE | A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İzlanda-Türkiye CANLI İZLE | A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA Eurobasket Eleme maçında İzlanda ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Ergin Ataman yönetiminde mücadeleye hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, kritik maçı kazanarak önemli bir avantaj yakalamak istiyor. Basketbolseverler tarafından merak edilen karşılaşma hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 15:04
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İzlanda-Türkiye CANLI İZLE | A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA Eurobasket Eleme maçında İzlanda ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Ergin Ataman önderliğinde mücadeleyi kazanamk isteyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, zorlu rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Kritik maç öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, mücadelenin yayın bilgileri ise araştırılıyor. Peki, İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

FIBA Eurobasket Eleme turunda oynanacak İzlanda-Türkiye maçı 23 Şubat Pazar günü saat 23.30'da başlayacak.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Reykjavík'da, Laugardalsholl Stadyumu'nda oynanacak İzlanda-Türkiye maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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